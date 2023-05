SFC Energy Aktie: Kursziel 34,68 EUR

Am gestrigen Tag konnte die SFC Energy Aktie am Finanzmarkt einen Zuwachs von +3,57% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Ergebnis -0,22%. Der Markt zeigt sich somit derzeit relativ neutral.

Die Analysten sind hingegen ganz anderer Meinung und halten die SFC Energy Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt demnach 34,68 EUR – eine Steigerung um +49,48% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Von insgesamt neun Analysten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und fünf setzen auf “Kauf”. Lediglich ein Experte positioniert sich neutral mit “halten”.

Das Guru-Rating wurde kürzlich aktualisiert und beläuft sich nun ebenfalls auf 4,22 Punkte.

Insgesamt sehen rund +88,89% der befragten Bankanalysten Potenzial in der SFC Energy Aktie – eine positive Einschätzung für Investoren.