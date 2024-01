SFC Energy Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Wir haben den RSI von Sfc Energy für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 58,63 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Sfc Energy mit 19,46 EUR aktuell 1,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Auf 200-Tage-Basis hingegen liegt die Distanz zum GD200 bei -8,68 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen"-Einschätzung führt.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt, dass Sfc Energy langfristig eine starke Diskussionsintensität aufweist, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Sfc Energy ein Verhältnis von 0, was einer negativen Differenz von -3,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

