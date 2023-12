SFC Energy Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sfc Energy in den sozialen Medien diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen eher negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen von Interesse. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Performance der Sfc Energy-Aktie betrug in den letzten 12 Monaten 4,72 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 4,72 Prozent gestiegen sind, hat Sfc Energy eine Underperformance von -0 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 5,02 Prozent, wobei Sfc Energy 0,3 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sfc Energy beträgt derzeit 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") bei 3,26 Prozent liegt. Mit einer Differenz von nur 3,26 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite bei Sfc Energy als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sfc Energy liegt derzeit bei 176,27. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sfc Energy 176,27 Euro zahlt. Dies ist eine Überbewertung von 454 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Elektrische Ausrüstung" beträgt aktuell 31. Aufgrund dieser hohen Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre SFC Energy-Analyse vom 06.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich SFC Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SFC Energy-Analyse.

SFC Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...