SFC Energy Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sfc Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,12, was anzeigt, dass Sfc Energy weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und auch hier wird Sfc Energy als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 251,12 und liegt damit 642 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 33 in der Branche der Elektrischen Ausrüstung. Aus dieser Perspektive ist die Aktie von Sfc Energy überbewertet und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher wird Sfc Energy insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 20,75 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 17,34 EUR liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,52 EUR, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Sfc Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sollten SFC Energy Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SFC Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SFC Energy-Analyse.

SFC Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...