SFC Energy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die SFC Energy Aktie befindet sich derzeit im neutralen Bereich, wie die technische Analyse zeigt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 46,26, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 49. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die gleitenden Durchschnittskurse zeigt die technische Analyse, dass die SFC Energy Aktie derzeit eine schlechte Bewertung erhält. Der GD200 liegt bei 20,89 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 18,22 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,78 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 18,83 EUR weist eine Abweichung von -3,24 Prozent auf. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite der SFC Energy Aktie liegt derzeit bei 0 %, was als schlecht im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,11 % eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Medien und unter Investoren zeigt die Analyse, dass die Aktivität und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind. Die Rate der Stimmungsänderung für SFC Energy weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die SFC Energy Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht".

