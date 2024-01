SFC Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Sfc Energy eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sfc Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,15 %) ist die Dividende von Sfc Energy mit 0 % niedriger einzustufen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien wurden als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Sfc Energy diskutiert, was zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sfc Energy mit einem Wert von 274,85 deutlich teurer ist als das Branchenmittel "Elektrische Ausrüstung". Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie von Sfc Energy aufgrund der fundamentalen Analyse.

