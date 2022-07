SFC Energy Aktie „Finger weg“- Platow Brief empfiehlt den Brennstoffzellenhersteller zu MEIDEN. Exorbitante Verschuldung, Verluste.

SFC Energy Aktie – MEIDEN. Für den Platow Brief überwiegen die negativen Aspekte. Extreme Verschuldung und das es seit Börsengang noch nie Gewinne gab. Und man sei bei SFC noch weit von der Gewinnschwelle entfernt. Die Aktie der SFC Energy (ISIN:DE0007568578) von den Experten des Platow Briefs genauer betrachtet:



SFC Energy – Gewinne sind weit weg

Nicht zuletzt die hohen Energiepreise und die damit verbundene Abhängigkeit vom russischen Erdgas haben die Diskussion um Erneuerbare Energien aufgeheizt. Als Hersteller von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen könnte SFC Energy bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zuteilwerden.

Mit bislang über 55 000 weltweit verkauften Einheiten seit Gründung im Jahr 2000 bezeichnen sich die Brunnthaler in diesem Bereich als Markt- und Technologieführer. In den vergangenen Monaten haben die Bayern immer wieder mit neuen Aufträgen von sich Hören gemacht. Von der Gewinnschwelle ist das Unternehmen allerdings noch weit entfernt. Noch nie hat der Brennstoffzellenhersteller seit Börsengang 2007 ein Gj. unterm Strich mit Gewinnen abgeschlossen. Es überrascht uns daher nicht, dass SFC Energy jetzt den Kapitalmarkt anzapft: Durch die Ausgabe von bis zu 2,9 Mio. neuen Aktien (Bezugspreis: 19,50 Euro) will das Unternehmen bis zu 56,4 Mio. Euro einsammeln.