SFC Energy-Aktie: Eine weitere Schwäche dürfen sich die Bullen nicht leisten!

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Finanztrends Video zu SFC Energy



mehr >

Die SFC Energy-Aktie pendelt aktuell am Abgrund entlang. In der vergangenen Woche waren die Notierungen unter das Bewegungstief von Anfang September bei 20,54 Euro gerutscht. Dabei wurde eine kleinere Doppeltopformation zum Abschluss gebracht und ein Kursziel von 16,78 Euro aktiviert. SFC Energy-Aktie unterschreitet Augusttief Diesem Kursziel hat sich die Aktie mittlerweile deutlich angenähert. Am Montag sackten die Kurse bis auf… Hier weiterlesen