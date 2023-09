SFC Energy-Aktie: Eindeutige Lageanalyse!

SFC Energy-Aktionäre starten mit einem positiven Gefühl in die neue Handelswoche. Nach einer vorübergehenden Korrektur um 3,8 Prozent in der vergangenen Woche wurden die Verluste nahezu vollständig ausgeglichen. Die SFC Energy-Aktie steigt in den ersten Handelsstunden um 2,5 Prozent – eine unmissverständliche Reaktion auf die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens.

SFC Energy blickt optimistisch nach vorne!

Die aktuellen Geschäftsergebnisse haben eindeutig gezeigt, dass SFC Energy nun zuversichtlicher ist als bisher. Peter Podesser, CEO von SFC Energie, kommentierte dies: “In der ersten Jahreshälfte hat SFC Energy operativ alle wesentlichen Finanzkennzahlen übertroffen.”

Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 107 und 111 Millionen Euro. Zuvor hatte das Management eine untere Grenze von 103 Millionen Euro...