SFC Energy-Aktie: Deutlich stärker als Nel Asa

die Aktie von SFC Energy ist am Donnerstag massiv durch die Decke gestürmt. Der Titel konnte ein Plus von mehr als 9 % für sich verbuchen. Die Notierungen sind damit u.a. über die Grenze von 22 Euro nach oben gestürmt. Dies deutet ein Comeback in den Aufwärtstrend an. Der Grund für den Anstieg ist letztlich ziemlich genau zu identifizieren. Es sind die Zahlen, die SFC Energy nun präsentiert hat.

SFC Energy: Starke Zahlen

Das Unternehmen ist im vergangenen Jahr profitabel gewesen – dies ist der Unterschied zum vorangehenden Jahr 2021. In Zahlen: Im Jahr 2022 hat SFC Energy einen Gewinn in Höhe von gut 2 Millionen Euro erzielt. Dies unterscheidet das Jahr massiv vom Jahr 2021, als der Konzern gut 5,8 Millionen Euro Verlust eingefahren hat. Das heißt auf Ebene der einzelnen Aktien:

Der Verlust pro...