SES AI Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Ses Ai-Aktie wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt gibt es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -100 Prozent erzielen könnte, da der aktuelle Kurs bei 1,64 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Redaktion vergibt jedoch eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Analysteneinschätzung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Ses Ai-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -24,77 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,05 USD unter dem aktuellen Kurs von 1,64 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ses Ai-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 68,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ses Ai nach der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Ses Ai in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.