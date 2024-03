SES AI Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "SES AI Corp":

Die technische Analyse der Ses Ai-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2,05 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,59 USD, was einem Unterschied von -22,44 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der letzte Schlusskurs (1,52 USD) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+4,61 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ses Ai-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Ses Ai-Aktie derzeit 33,33, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Das RSI25, das die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hieraus resultiert insgesamt die Einstufung "Neutral" für die RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Ses Ai-Aktie abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält die Ses Ai-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Redaktion zu einer "Gut"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher für die Ses Ai-Aktie eine "Gut"-Einstufung.