SES AI Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Ses Ai über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ses Ai in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,06 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,48 USD liegt, was einer Abweichung von -28,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung für Ses Ai. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monaten zeigt, dass 1 von insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ses Ai-Aktie "Neutral" waren, während keine Bewertungen als "Gut" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das führt zu einem "Neutral"-Rating für die Ses Ai-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ses Ai vor, wodurch das Unternehmen ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ses Ai aktuell mit einem RSI-Wert von 64,86 als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem RSI-Wert von 41. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".