SES AI Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SES AI Corp":

Die technische Analyse der Ses Ai-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 2,26 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,14 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,31 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,19 USD, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,28 Prozent). Daher erhält die Ses Ai-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating und insgesamt für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 60 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 schwankt weniger stark und beträgt 47,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Ses Ai in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Ses Ai-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung und der Stimmungsänderung, obwohl die technische Analyse gemischte Signale zeigt.