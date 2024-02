SES AI Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "SES AI Corp":

Die Analyse des Sentiments und der Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Ses Ai zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was die gute Anleger-Stimmung bestätigt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) von Ses Ai, der aktuell bei 36,67 liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der Ses Ai-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein schlechtes Rating. Insgesamt wird die Ses Ai-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.