SES AI Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Ses Ai: Analyse der Aktienstimmung und -bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ses Ai lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Wertentsprechung hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Ses Ai in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Analysten bewerten die Aktie von Ses Ai langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu ähnlichen Ergebnissen führen. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 0 USD, was einer Erwartung in Höhe von -100 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Ses Ai derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,23 USD, während der Kurs der Aktie (1,84 USD) um -17,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,14 USD, was einer Abweichung von -14,02 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Ses Ai war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass auch in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine eher negative Stimmung und Bewertung für Ses Ai.