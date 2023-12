SES AI Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "SES AI Corp":

Die technische Analyse von Ses Ai zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,14 USD liegt, was einer Abweichung von -5,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Ses Ai eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,19 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,14 USD liegt, was einer Abweichung von -2,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ses Ai ein "Gut"-Rating aufgrund der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 60 und der RSI25 bei 47,04, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Ses Ai in sozialen Medien berichtet, was zu einer positiven Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt zeigen die trendfolgenden Indikatoren, das Sentiment und der Buzz sowie der Relative Strength-Index gemischte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung von Ses Ai führt.