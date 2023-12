SES AI Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "SES AI Corp":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Ses Ai-Aktie 0 Mal mit "Gut" bewertet, 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht". Auf lange Sicht erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die kurzfristige Bewertung als "Neutral" bestätigt. Die Analysten sehen den aktuellen Kurs von 2,03 USD und erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,92 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,38 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Ses Ai-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Ses Ai veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es jedoch weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ses Ai-Aktie sowohl im 200-Tage- als auch im 50-Tage-Durchschnitt unter den Wert des letzten Schlusskurses fällt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Ses Ai-Aktie aus verschiedenen Analyse-Perspektiven.