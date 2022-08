SESAMI WIRD DURCH DIE ÜBERNAHME DES FINTECHS PLANFOCUS ZUM WELTWEIT FÜHRENDEN ANBIETER VON SOFTWARELÖSUNGEN ZUR BARGELD OPTIMIERUNG

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die KI-basierte Bargeld-Optimierungssoftware von Planfocus erweitert Sesamis Angebot an Softwarelösungen und vergrößert den bestehenden globalen KundenstammSesami Cash Management Technologies ("Sesami"), ein globales Technologieunternehmen und Integrator von Bargeld-Ökosystemen, freut sich, die Übernahme der Planfocus software GmbH ("planfocus") bekannt zu geben, einem führenden globalen Fintech-Unternehmen, das eine hochentwickelte Technologie zur Optimierung der Bargeldlieferkette anbietet."Mit dieser Akquisition wird Sesami zum weltweit führenden Anbieter von Bargeld-Optimierungslösungen, dessen konkurrenzloses Technologiepaket nun durch die Hinzunahme der innovativen Bargeld-Optimierungssoftware von planfocus erweitert wird", sagt Steph Gonthier, Chief Executive Officer von Sesami. "Die Integration der KI-basierten Technologie und des starken Teams von planfocus in unsere Software-Plattform für das Bargeld-Ökosystem von Unternehmen versetzen Sesami in die Lage, Finanzinstituten und Handelsunternehmen die einzige ganzheitliche Lösung für das Bargeld-Ökosystem zu liefern", fügt er hinzu.Gegründet in 2004 und mit Firmensitz in München, entwickelt planfocus führende Softwarelösungen zur Optimierung der Bargeldlieferkette, die erheblich dazu beitragen, Logistikausgaben und Kosten für die Bargeldhaltung zu senken und gleichzeitig die Verfügbarkeit und das Serviceniveau der Kunden zu steigern. Die Technologie von planfocus unterstützt Finanzinstitute und Handelsunternehmen weltweit bei der Prozessoptimierung und bringt spürbare Kosten- und Service-Effizienzen im gesamten Bargeld-Ökosystem."Wir sind sehr stolz darauf, unsere Kräfte mit Sesami zu bündeln, einem hochmodernen Innovator und disruptiven Weltmarktführer, um eine vollständig integrierte und ganzheitliche Softwarelösung für Bargeld anzubieten, die es Finanzinstituten und Handelsunternehmen ermöglicht, ihr gesamtes Bargeld-Ökosystem nahtlos zu verwalten und auszulagern. Als Teil von Sesami werden wir nun in der Lage sein, unsere Technologie der nächsten Generation zu skalieren und unsere unübertroffenen Lösungen zur Bargeldoptimierung einem breiteren globalen Kundenstamm zugänglich zu machen", sagt Dr. Joachim Walser, CEO und Mitbegründer von planfocus.Mit der Integration von planfocus erweitert Sesami seinen globalen Kundenstamm um einige der weltweit führenden Finanzinstitute und Handelsunternehmen. Durch die Integration in die bestehende Technologie wird auch das Angebot zur Bargeldoptimierung für den bestehenden Kundenstamm erweitert. Derzeit optimiert planfocus den Betrieb von über 78.000 Bankfilialen, Geldautomaten und Bargeldverarbeitungszentren und steuert jährlich über 300 Milliarden Euro an physischen Bargeldtransporten.ÜBER SESAMISesami, ein Unternehmen der Garda World Security Corporation, bietet die einzige ganzheitliche Plattform für ein globales Bargeld-Ökosystem. Sesami bietet Software, intelligente Geräte und Services, die Finanzinstituten und Handelsunternehmen dabei helfen, die Leistung ihres Bargeld-Ökosystems durch einen einzigen Anbieter zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sesami.ioMedienkontakt:Maxime-E. Illick, PELICAN PR, media@rppelican.ca, (514) 845-8763Original-Content von: Sesami, übermittelt durch news aktuell