Holzkirchen (ots) -In einer herausragenden Bestätigung ihrer branchenführenden Position in der IT-Sicherheitsbranche, hat die SEP AG (http://www.sepsoftware.com) zum vierten Mal in Folge den Status als ein Leader im Diamanten des Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2024 (https://www.techconsult.de/pur-s-2024) erreicht. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mit dem prestigeträchtigen Champion Award ausgezeichnet, den es nun schon zum fünften Mal erhält. Diese Anerkennungen unterstreichen die kontinuierliche Exzellenz und Innovationskraft im Bereich "Backup & Recovery" der SEP AG.In der achten Auflage des PUR-S bewerteten Anwender aus dem deutschsprachigen Raum relevante Lösungen basierend auf ihren direkten Erfahrungswerten. Unter 23 Herstellern, die es in den begehrten "Diamanten" schafften, hebt sich SEP erneut mit herausragenden Leistungen sowohl auf Hersteller- als auch auf Lösungsebene ab. Mit einem beeindruckenden Ergebnis von 74,3 Punkten auf Herstellerebene erreicht SEP einen Spitzenplatz in der Herstellerbewertung.Besonders hervorzuheben ist die Zufriedenheit der Anwender mit den Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsleistungen durch die SEP. Mit 78,1 von 100 möglichen Punkten in dieser Kategorie übertrifft SEP nicht nur die individuelle Höchstbewertung, sondern setzt sich auch gegenüber allen Wettbewerbern durch. Die Anwender schätzen vor allem die detaillierten Lösungsbeschreibungen und umfangreichen Anwendungsbeispiele sowie das Angebot zur Identifikation und Lösung spezifischer Problemfelder.Im Bereich der Vertriebspartnerbewertung erzielt SEP mit 77,7 Punkten ebenfalls den ersten Platz und überzeugt mit einem gut aufgestellten Vertriebspartnernetzwerk sowie der Kompetenz der Vertriebsberater in den Partnerunternehmen. Der Service und Support der SEP wird mit 74,3 Punkten zu den drei besten im Wettbewerbsvergleich gezählt. Hierbei überzeugt SEP durch hervorragende Erreichbarkeit, höchste Kompetenz und schnelle Problembehebung.Die neue CEO der SEP AG, Susanne Moosreiner, äußerte sich zu diesem Erfolg: "Diese kontinuierliche Anerkennung als Champion im PUR-S 2024 bestärkt uns in unserem Ansatz, innovative und zuverlässige Backup- und Recovery-Lösungen zu liefern. Es ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams, das stets bestrebt ist, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und ihren Anforderungen gerecht zu werden. Wir sind stolz darauf, dass unsere Anwender nicht nur zufrieden sind, sondern SEP auch aktiv weiterempfehlen. Das motiviert uns, weiterhin in die Qualität unserer Lösungen und Services zu investieren."Mit der höchsten Bewertung in der Kategorie der Vertriebspartner und dem hervorragenden Service und Support bestätigt SEP seine Position als verlässlicher Partner. Die Auszeichnungen im PUR-S 2024 sind ein klares Zeichen für die Qualität und Zuverlässigkeit, die SEP seinen Anwendern bietet.Über "PUR SECURITY SOLUTIONS 2024"Für das PUR Security Solutions 2024 wurden mehr als 3.500 Anwendungsexperten aufgerufen, Anbieter und ihre Security-Lösungen zu bewerten. Mehr als 60 Kriterien in 14 Unterkategorien ermöglichen einen detaillierten Vergleich der Leistungsfähigkeit.Zusammenfassung der Bewertungen der SEP Ergebnisse von techconsulthttps://www.sep.de/de/company/auszeichnungen/techconsult00/Informationen zum PUR-S von techconsulthttps://www.techconsult.de/pur-s-2024One-Pager zur Bewertung der SEP-Lösunghttps://ots.de/Lq5M9ZÜber techconsultAls Research und Analystenhaus ist techconsult seit 30 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Die techconsult GmbH wird vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Niederlassung in München geleitet.Über SEP AGDie SEP AG ist ein führender Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung "SEP sesam" sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken "Made in Germany". Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München. Anfang 2024 wurde Susanne Moosreiner neue CEO, womit ein Generationswechsel vollzogen wurde. Support und Vertrieb erfolgt in Amerika über die SEP Corporation. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.Weitere Informationen unter www.sepsoftware.com