Gelnhausen (ots) -Für Unternehmer ist Sichtbarkeit ein entscheidender Hebel zur Kundengewinnung. Automatisch als Experte seines Faches wahrgenommen zu werden, ersetzt Kundenakquise. Das beste Marketing-Instrument dafür ist ein Experten-Buch. Selfpublishing sichert dem Unternehmer dabei nicht nur die größtmögliche Freiheit und Unabhängigkeit, er kann seinen Bucherfolg auch selbst steuern.Doch insbesondere für Unternehmer, die zum ersten Mal veröffentlichen wollen, bleibt es aus Unkenntnis über Bucherstellung und Veröffentlichung oft nur bei dem Gedanken daran. Doch der Weg zum eigenen Buch und damit zur Experten-Sichtbarkeit, um automatisch die richtigen Kunden anzuziehen, ist gar nicht so kompliziert, wenn man weiß, wie es geht.Im Buch "SELL BETTER mit deinem BESTSELLER" von Dr. Nicole Hermann - alias die Business Doc - erfährt man hierzu z.B.:- warum man als Unternehmer unbedingt ein Experten-Buch braucht- wieso Selfpublishing für einen als Unternehmer die erste Wahl ist- wie man auch vielbeschäftigt und/oder schreibunwillig zum Buch kommt- welche Dinge es braucht, um ein professionelles Buch zu gestalten- wie man selbst als Verlag auftreten kann und damit gleichzeitig eine Marke stärkt- welche Veröffentlichungswege eine Sichtbarkeit und Reichweite bestmöglich unterstützt- welche Marketing-Maßnahmen sich für das Buch lohnen- die 9 Bestseller-Elemente, mit denen man seinen nachhaltigen Bucherfolg gestaltet- weitere Erfolgsgeheimnisse & Tipps von Experten im InterviewZum Buch:SELL BETTER mit deinem BESTSELLER: Als ERFOLGSAUTOR zum KUNDENMAGNET - von Dr. Nicole Hermann, 248 Seiten, Hardcover ISBN 9783910290013Zur Autorin:Die Autorin Dr. Nicole Hermann - alias die Business Doc - steht für gesundes Wachstum und nachhaltigen Erfolg.Die Kombination aus Strategieberatung und Erfolgscoaching ist ihr Erfolgsrezept für ihre Kunden. Ihr Motto: Gestalte dein Unternehmer Glück - werde nachhaltig profitabel und erfolgreich. Der beste Weg deine Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten.Dr. Nicole Hermann begleitet Unternehmer und Experten insbesondere beim Auf- und Ausbau ihrer Expertensichtbarkeit, für eine starke Marke und ein Image das verkauft. Für ein nachhaltig profitables und erfolgreiches Business. Buchprojekte sieht sie dafür als ultimative Abkürzung und unterstützt als Sparringpartnerin, angefangen bei Erstveröffentlichungen bis hin zum Relaunch eines bisher (noch) nicht erfolgreichen Titels."Mit (d)einem Buch kannst du dich als Experte positionieren, sichtbar werden und die richtigen Kunden magnetisch anziehen. Du musst es einfach nur tun." - Dr. Nicole Hermann