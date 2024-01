SEI Investments Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Kapitalmärkte von Sei Investments schütten eine Dividendenrendite von 1,45 % aus, was 4,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 % liegt. Somit wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Sei Investments-Aktie bei 59,39 USD verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Einstufung, da der Aktienkurs aktuell bei 62,9 USD liegt und somit einen Abstand von +5,91 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, da der GD50 derzeit bei 59,75 USD liegt, was einer Differenz von +5,27 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sei Investments ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl betrachtet. Das aktuelle KGV von Sei Investments beträgt 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 56 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft.

Insgesamt erhält die Sei Investments-Aktie positive Bewertungen in den Bereichen technische Analyse, Anleger-Stimmung und Fundamentaldaten.