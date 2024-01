SEI Investments Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl für die Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sei Investments liegt das aktuelle KGV bei 18, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 56 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Sei Investments derzeit unterbewertet ist.

In der Kategorie "Fundamental" erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Sei Investments einmal mit "Gut", einmal mit "Neutral" und einmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs von 63,55 USD wird von den Analysten als "Neutral" bewertet, mit einer erwarteten Entwicklung von -2,44 Prozent und einem mittleren Kursziel von 62 USD.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass Sei Investments über einen längeren Zeitraum hinweg wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Sei Investments beträgt derzeit 1,45 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 %. Diese Differenz von 4,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.