SEI Investments Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Dividende von Sei Investments liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 4,36 Prozentpunkte (1,46 % gegenüber 5,81 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Sei Investments derzeit 58,85 USD, während der Aktienkurs bei 62,92 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +6,92 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 57,28 USD, was einer Distanz von +9,85 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der Einschätzung durch Anleger spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Sei Investments neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sei Investments im letzten Jahr eine Rendite von 21,66 Prozent erzielt, was 16,55 Prozent über dem Durchschnitt ("Finanzen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,58 Prozent, und Sei Investments liegt aktuell 12,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.