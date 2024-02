SEI Investments Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur von aktuellen Finanzdaten beeinflusst, sondern auch von der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Kriterien für die Einschätzung. Bei Sei Investments haben diese Analysen interessante Ergebnisse geliefert. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Sei Investments eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion. Die Kapitalmärkte-Branche hat eine Dividendenrendite von 5,76 Prozent, was zu einer Differenz von -4,36 Prozent zur Sei Investments-Aktie führt.

Analysten haben Sei Investments in den letzten zwölf Monaten mit unterschiedlichen Einstufungen versehen: 1 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Das Kursziel liegt im Mittel bei 62 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,88 Prozent entspricht, woraus sich eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche hat Sei Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,86 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +2,04 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite 4,64 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.