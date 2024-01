SEEEN-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seeen-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an, mit einem Wert von 57. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte sich eine starke Aktivität in den sozialen Medien. Dies führte zu einer positiven Bewertung. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Seeen-Aktie bei 4,38 GBP, was als positiv bewertet wird. Der Abstand des Aktienkurses von 6,125 GBP zu dieser Linie beträgt +39,84 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,24 GBP, was einer Differenz von -1,84 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In Zusammenfassung ergibt die Messung des RSI, des Sentiments und der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung der Seeen-Aktie als "Neutral".