SEEEN Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Seeen eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positives und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Seeen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten 50 Tage zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Seeen-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seeen-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Seeen.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, dass die Seeen derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 4,83 GBP, während der Kurs der Aktie (4,7 GBP) um -2,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5,43 Prozent, was einer Einstufung als "Schlecht"-Wert entspricht. Insgesamt führt dies jedoch zu einem Gesamtrating von "Neutral" für Seeen.