SEEEN Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Beurteilung überkaufter oder unterbewerteter Titel darstellt. Für die Seeen-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 100, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (72,73) zeigt ebenfalls eine Überbewertung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung für Seeen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Seeen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,43 GBP lag. Der aktuelle Schlusskurs von 5,5 GBP weicht somit um +24,15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 6,16 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs eine Abweichung von -10,71 Prozent aufweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Seeen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Seeen ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Seeen gab, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Rating auf dieser Stufe führt.