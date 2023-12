SEEEN Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Seeen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,38 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 6,125 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +39,84 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 6,24 GBP liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,84 Prozent und damit zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Seeen eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Seeen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral". In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Seeen liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Seeen-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz im Internet sowie der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.