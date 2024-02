SEEC Media Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Seec Media in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dennoch wird sie aufgrund des RSI25 als "Schlecht" eingestuft. Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,33 HKD für den Schlusskurs der Seec Media-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,265 HKD, was einem Unterschied von -19,7 Prozent entspricht, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -19,7 Prozent bzw. -8,62 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.