SEEC Media Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Internet spielt eine immer größere Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Seec Media wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Seec Media eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einschätzung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für die Seec Media-Aktie betrachtet, um festzustellen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Seec Media überkauft ist, was zu einer Abweichung und der Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Seec Media betrachtet, der sich auf 0,3 HKD beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,244 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -12,86 Prozent eine negative Entwicklung, wodurch erneut die Gesamtnote "Schlecht" vergeben wird.