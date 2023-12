SEEC Media Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Seec Media betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Seec Media derzeit als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien wurde überwiegend neutral über Seec Media gesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Seec Media auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,39 HKD, wobei der Aktienkurs (0,23 HKD) um -41,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,25 HKD entspricht einer Abweichung von -8 Prozent, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Seec Media eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.