SECANDA AG-Aktie: Expansion Spanien und Geschäftsentwicklung!

Das Unternehmen wird in SECANDA umbenannt. Der spanische Markt wird nun von unserem neuen Standort in Valencia aus erschlossen. Das Team in Valencia mit heute 6 Softwareentwicklern, ergänzt durch einen neuen Vertriebsmitarbeiter, steht bereits seit langem für SECANDA Spanien. Es ist seit Jahren maßgeblich an der Gestaltung und Entwicklung unseres neuen Identifikations- sowie Bezahlsystems beteiligt. Mit SECANDA haben wir unser… Hier weiterlesen