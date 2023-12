Lohnt sich das wirklich, Unibail-Rodamco WE?

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Unibail-Rodamco-Westfield in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen momentan nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 34,1, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 24,46 liegt und daher für diesen Zeitraum eine positive Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Unibail-Rodamco-Westfield war neutral, obwohl in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,7 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 67,7 EUR lag, was einer Abweichung von +36,22 Prozent entspricht und somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 55,07 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+22,93 Prozent), was ebenfalls ein positives Rating für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.