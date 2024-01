SD Entertainment Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "WiseTech Global":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Sd Entertainment auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sd Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 278,19 JPY. Der letzte Schlusskurs von 289 JPY weicht um +3,89 Prozent ab, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 281,78 JPY, und auch hier führt der letzte Schlusskurs von 289 JPY zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dadurch wird Sd Entertainment insgesamt als "Neutral"-Wert eingeschätzt.