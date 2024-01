SD Entertainment Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Sd Entertainment liegt aktuell bei 35 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,48 und zeigt ebenfalls an, dass Sd Entertainment weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sd Entertainment war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sd Entertainment in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sd Entertainment-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Zeitraum eine "Neutral"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Sd Entertainment-Aktie in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.