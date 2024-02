SD Entertainment Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Sd Entertainment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Sd Entertainment wurde mit 100 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist einen Wert von 44,19 auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Sd Entertainment verläuft derzeit bei 281,01 JPY. Da der Aktienkurs bei 301 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +7,11 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit 295,08 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Sd Entertainment auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung. Insgesamt wird Sd Entertainment daher als "Neutral" eingestuft.