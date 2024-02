SDX Energy Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Ein Blick auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Sdx Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sdx Energy daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass sich Sdx Energy derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,55 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 GBP deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -9,89 Prozent). Daher erhält Sdx Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,98 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+3,02 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Sdx Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Sdx Energy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sdx Energy-Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 100 für die letzten 7 Tage. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sdx Energy.