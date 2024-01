SDX Energy Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für Sdx Energy liegt der RSI bei 52,94, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Erweiterung auf einen 25-tägigen Berechnungszeitraum ergibt einen RSI von 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sdx Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Sdx Energy in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sdx Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage 23,91 Prozent niedriger liegt als der aktuelle Kurs. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Sdx Energy wird neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, während in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.