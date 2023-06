Die SDV AG ist erneut Sieger der finanzwelt-Maklerpoolstudie 2023 und meldet einen weiteren Rekordumsatz im ersten Quartal

Augsburg (ots) -Bereits im Vorjahr konnte der Augsburger Servicedienstleister für Versicherungsmakler als einziger Maklerpool in allen sieben Kategorien des finanzwelt Maklerpoolnavigators mit dem Prädikat Hervorragend" überzeugen. Das Ergebnis der Befragung 2023? Die SDV AG bleibt auf höchstem Niveau und wird in allen sieben Kategorien - Maklerorientierung, Marketingunterstützung, Prozesse / Services / Verwaltung, Softwareunterstützung / Digitalisierung, Vertriebsunterstützung, Weiterbildung und Produktspektrum - erneut mit der Höchstnote ausgezeichnet."Die Auszeichnung durch die finanzwelt freut uns außerordentlich, denn sie unterstreicht unseren eigenen Anspruch - die erste Wahl für Qualitätsmakler zu sein", sagt Armin Christofori, Vorstand (Sprecher) der SDV AG. "Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnungen in den Bereichen Maklerorientierung und Prozesse, denn das macht die SDV AG aus - wir sind zu 100 Prozent maklerorientierte Problemlöser. Dass wir einen guten Job machen, sieht man auch an den Unternehmenszahlen. Das erste Quartal 2023 war das stärkste Quartal seit Gründung der SDV AG. Vielen Dank an unsere Partnerinnen und Partner für das entgegengebrachte Vertrauen", so Christofori weiter.Am 14.09.2023 findet der 6. Augsburger Maklerkongress der SDV AG statt. Hier können sich Makler persönlich von den Qualitäten des Augsburger Maklerpools überzeugen.Über den finanzwelt Maklerpoolnavigator:Der finanzwelt Maklerpoolnavigator ist eine Studie des Fachmagazins finanzwelt. Die Studie bewertet Maklerpools der Versicherungsbranche anhand ihres Leistungsspektrums in den Kategorien Maklerorientierung, Marketingunterstützung, Prozesse / Services / Verwaltung, Softwareunterstützung / Digitalisierung, Vertriebsunterstützung, Weiterbildung und Produktspektrum.Pressekontakt:marketing@sdv.agOriginal-Content von: SDV - Servicepartner der Versicherungsmakler AG, übermittelt durch news aktuell