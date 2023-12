SDS Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Sds Neutralings Co Ltd zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 21,21, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Sds Neutralings Co Ltd war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine diskutierten positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Sds Neutralings Co Ltd derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 275,86 JPY, während der Kurs der Aktie bei 287 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,04 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 242,34 JPY, was einer Abweichung von +18,43 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Sds Neutralings Co Ltd gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" führt.

