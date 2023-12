SDM, tut es schon wieder!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Die jüngste Auswertung der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, so lässt sich feststellen, dass das Interesse der Anleger in etwa dem üblichen Niveau entsprach. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Sdm Education-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt einen Wert von 100 für die Sdm Education-Aktie, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 82, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde Sdm Education in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,09 HKD für den Schlusskurs der Sdm Education-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.065 HKD, was einem Unterschied von -27,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.

