HealthStream Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Healthstream Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell -88,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Healthstream Aktie mit einem Kurs von 26,7 USD derzeit +4,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +10,97 Prozent beläuft.

Die Analysten schätzen die Aktie der Healthstream sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Auf langfristiger Basis lagen von insgesamt 18 Analysten 2 Bewertungen als Gut, 2 als Neutral und 0 als Schlecht vor. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie von 1 Analysten als Gut, von 1 als Neutral und von 0 als Schlecht eingestuft. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 29 USD, was einer Erwartung in Höhe von 8,61 Prozent entspricht.

In fundamentaler Hinsicht wird die Healthstream Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitstechnologie) als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 61,19, was einen Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,35 ergibt. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.