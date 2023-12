SDM Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Rexel":

Die technische Analyse der Sdm Education-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 0,09 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 HKD liegt, was einem Unterschied von -11,11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,07 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, mit einem Unterschied von +14,29 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Ergebnisse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Sdm Education zeigen eine mittlere Aktivität, weshalb die Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sdm Education-Aktie liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Sdm Education war in den vergangenen Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auf dieser Basis wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.