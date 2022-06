SDAX legt Rückwärtsgang ein: Positive Impulse von der Wall Street stützen!

Nach einer kurzen Erholungsphase legen die Märkte am Mittwoch schon wieder den Rückwärtsgang ein. Schwache Vorgaben kommen von den großen Handelsplätzen in Asien, wo es für den japanischen Nikkei 225-Index, den chinesischen SSE Composite Index und den Hang Seng Index in Hongkong wieder in südlicher Richtung ging. Im Hang Seng Index fielen die Abgaben mit 2,56 Prozent am stärksten aus.… Hier weiterlesen