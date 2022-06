SDAX: Die Bären toben sich aus - 2022er-Tief im Fokus!

Die Aktienmärkte sind in den vergangenen Tagen noch einmal schwer unter Druck geraten. Erneut ist es das Zusammenspiel von hoher Inflation und steigenden Zinsen, das die Anleger zur Verzweiflung bringt. Am vergangenen Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank ihre Zurückhaltung aufgegeben und die Zinswende eingeleitet. Der offizielle Leitzins soll demnach im Juli in einem ersten Schritt um 25 Basispunkte erhöht werden.… Hier weiterlesen