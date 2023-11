SC Johnson demonstriert Branchenführerschaft bei Kunststoffverpackungen im neuesten Fortschrittsbericht des Global Commitment

Racine, Wisconsin, Usa (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen ist branchenweit führend bei der Reduzierung von recyceltem Kunststoff und neuem KunststoffSC Johnson, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsreinigern und anderen Verbraucher- und Profiprodukten, wurde im fünften jährlichen Global Commitment Progress Report (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2023/overview) als führend in der Haushalts- und Körperpflegebranche bei der Bewältigung der Plastikmüllkrise anerkannt. Der von der Ellen MacArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview) und dem UN-Umweltprogramm (https://www.unep.org/) erstellte Bericht hebt eine Reihe von Verpflichtungen für Kunststoffverpackungen hervor, die mehr als 1.000 Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen mit einer Vision für eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe vereinen.Nach Angaben der Ellen MacArthur Foundation ist die Welt immer noch nicht auf dem Weg, Plastikmüll und -verschmutzung zu beseitigen. Auch wenn noch viele Fortschritte gemacht werden müssen, hat SC Johnson in allen drei von der Ellen MacArthur Foundation bewerteten Schlüsselbereichen bedeutende Fortschritte erzielt:1. Verringerung von neuem Plastik: Seit 2018 ist der Verbrauch von Neuplastik bei SC Johnson um 28 % gesunken. Unser Ziel für 2025 sind 30 %.2. Prozentualer Anteil von recyceltem Kunststoff: Wir sind bestrebt, bis 2025 mindestens 25 % recycelten Inhalt in Kunststoffverpackungen zu verwenden. Wir haben bereits 22 % erreicht.3. Prozentsatz der Kunststoffverpackungen, die recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar sind: Wie im Bericht erwähnt, macht SC Johnson Fortschritte bei der Umstellung auf Nachfüll-/Wiederverwendungsmodelle. Als Ergebnis von Innovationen bei haltbaren Spendern, Nachfüllsystemen in Geschäften, nachfüllbaren Flaschen und Konzentraten sind 9 % unserer Kunststoffverpackungen wiederverwendbar.„Ich bin der Ellen MacArthur Foundation und dem UN-Umweltprogramm (https://www.unep.org/) dankbar, dass sie diesen wichtigen Jahresbericht herausgeben und die Plastikmüllkrise im Blickpunkt halten. Trotz unserer Fortschritte – und der Dynamik in der gesamten Branche – gibt es noch mehr zu tun. Und die Unternehmen können es nicht alleine schaffen," erklärte Fisk Johnson, Vorsitzender und Geschäftsführer von SC Johnson. „Um das Problem des Plastikmülls zu lösen, müssen alle Beteiligten des gesamten Plastik-Ökosystems – Hersteller, Einzelhändler, Verbraucher, Recycling-Unternehmen und Behörden gleichermaßen – in großen Umfang zusammenarbeiten. Wenn wir wirkliche Fortschritte erzielen wollen, müssen die Regierungen auf der ganzen Welt strenge, praktische Vorschriften für Kunststoffe erlassen. SC Johnson wird sich weiterhin für gute Richtlinien in den USA und anderswo einsetzen."SC Johnson konzentrierte sich nicht nur auf die Verbesserung der Kreislauffähigkeit seiner Produkte, sondern investierte auch in ein umfangreiches Digitalisierungsprojekt, das uns in die Lage versetzte, wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen zu messen, zu analysieren und zu melden, wie z. B. den Kunststoffverbrauch, der für Unternehmen oft schwer zu erfassen ist.INFORMATIONEN ZUM GLOBAL COMMITMENTDas im Oktober 2018 von der Ellen MacArthur Foundation in Zusammenarbeit mit dem UN-Umweltprogramm ins Leben gerufene Global Commitment (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2023/overview) vereint Unternehmen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Investoren hinter einer gemeinsamen Vision einer Kreislaufwirtschaft, in der wir das Plastik, das wir nicht brauchen, eliminieren, neue Materialien und Geschäftsmodelle entwickeln und all das Plastik, das wir noch verwenden, in Umlauf bringen, damit es in der Wirtschaft und nicht in der Umwelt verbleibt.INFORMATIONEN ZUR ELLEN MACARTHUR FOUNDATIONDie Ellen MacArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/) ist eine internationale Wohltätigkeitsorganisation, die die Kreislaufwirtschaft erschließt und fördert, um einige der größten Herausforderungen unserer Zeit, wie Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, Abfall und Umweltverschmutzung, zu bewältigen. Wir arbeiten mit unserem Netzwerk von Entscheidungsträgern aus dem privaten und öffentlichen Sektor sowie aus der Wissenschaft zusammen, um Kapazitäten aufzubauen, Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden und Initiativen und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu entwerfen und zu entwickeln. Die Kreislaufwirtschaft, die zunehmend auf erneuerbaren Energien basiert, wird durch das Design vorangetrieben, um Abfälle zu vermeiden, Produkte und Materialien in Umlauf zu bringen und die Natur zu regenerieren, um Widerstandsfähigkeit und Wohlstand für Unternehmen, die Umwelt und die Menschen zu schaffen.INFORMATIONEN ZUM UN-UMWELTPROGRAMMDas UNEP (https://www.unep.org/) ist die führende globale Stimme zum Thema Umwelt. Es übernimmt eine Führungsrolle und fördert Partnerschaften beim Umweltschutz, indem es Nationen und Völker inspiriert, informiert und in die Lage versetzt, ihre Lebensqualität zu verbessern, ohne die der zukünftigen Generationen zu gefährden.INFORMATIONEN ZU SC JOHNSON SC Johnson wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin, USA. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine nachhaltigere, gesündere und transparentere Welt, die Menschen inspiriert und Chancen schafft, nicht nur möglich ist, sondern in unserer Verantwortung liegt.Unsere Tradition der Innovation und der mutigen, transparenten Entscheidungen ist der Grund dafür, dass unsere hochwertigen Produkte und kultigen Marken – darunter OFF!®, Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyer's Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr Muscle®, Duck®, Lysoform® und andere – in praktisch jedem Land der Welt in Haushalten, Schulen und Unternehmen zu finden sind.Als weltweites, zweckorientiertes Unternehmen setzen wir uns dafür ein, die Welt heute und für künftige Generationen zu einem besseren Ort zu machen. Das bedeutet, dass wir unser Fachwissen in den Bereichen Wissenschaft, Innovation und Partnerschaften unermüdlich für einige der drängendsten Umwelt- und Gesundheitsprobleme der Welt einsetzen, wie beispielsweise die Reduzierung von Plastikmüll und die Ausmerzung von Malaria. Auf der ganzen Welt setzen wir unsere Ressourcen ein, um Menschen und Gemeinschaften mit begrenztem Zugang, aber grenzenloser Neugier und unbegrenztem Potenzial größere Wirtschafts- und Bildungschancen zu eröffnen.