SCS Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Scs als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Scs-Aktie beträgt 31,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 38,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz verzeichnete die Scs-Aktie in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält die Scs-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In den letzten zwei Wochen wurde die Scs-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden dabei angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist die Scs-Aktie mit einem Wert von 18,69 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,6, was einen Abstand von 27 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.