SCI Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Sci liegt bei 60, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Sci bewegt sich bei 80, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt, und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Sci konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, und die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat Sci im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,53 Prozent erzielt, was 8,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -1,48 Prozent, und Sci liegt aktuell 4,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sci von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.