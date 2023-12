SCI Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "SCI":

Der Aktienkurs von Sci hat im letzten Jahr eine Rendite von -5,26 Prozent erzielt, was 18,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,93 Prozent im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,81 Prozent, und Sci liegt aktuell 12,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Sci in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 17,1 EUR 11,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,3 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 18,19 EUR um 5,99 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.